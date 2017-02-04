Матч АХЛ "Онтарио" - "Сан-Антонио" прошел на розовом льду

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб "Онтарио" провел домашний матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) на льду, окрашенном в розовый цвет вместо привычного белого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство "Онтарио" приняло решение провести матч с "Сан-Антонио" на розовом льду в рамках поддержки акции борьбы с раком молочной железы.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

"Онтарио" является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

#PinkintheRink is TONIGHT! Join our fight against breast cancer as we take on the San Diego Gulls at 7! https://t.co/y8dSqimuZk pic.twitter.com/qTadkQzKUH — Ontario Reign (@ontarioreign) 3 февраля 2017 г.