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Матч АХЛ "Онтарио" - "Сан-Антонио" прошел на розовом льду

Спорт
4 февраля, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Руководство "Онтарио" приняло решение провести матч на розовом льду в рамках поддержки акции борьбы с раком молочной железы
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб "Онтарио" провел домашний матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) на льду, окрашенном в розовый цвет вместо привычного белого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство "Онтарио" приняло решение провести матч с "Сан-Антонио" на розовом льду в рамках поддержки акции борьбы с раком молочной железы.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

"Онтарио" является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

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