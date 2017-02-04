Матч АХЛ "Онтарио" - "Сан-Антонио" прошел на розовом льду

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб "Онтарио" провел домашний матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) на льду, окрашенном в розовый цвет вместо привычного белого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Руководство "Онтарио" приняло решение провести матч с "Сан-Антонио" на розовом льду в рамках поддержки акции борьбы с раком молочной железы.
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.
"Онтарио" является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".
#PinkintheRink is TONIGHT! Join our fight against breast cancer as we take on the San Diego Gulls at 7! https://t.co/y8dSqimuZk pic.twitter.com/qTadkQzKUH— Ontario Reign (@ontarioreign) 3 февраля 2017 г.