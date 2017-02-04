Нападающий "Питтсбурга" Кессел признан первой звездой дня в НХЛ

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче с "Коламбусом", в котором "Питтсбург" одержал победу со счетом 4:3 в овертайме, Кессел отметился двумя заброшенными шайбами и одной передачей.
Второй звездой дня стал в защитник "Калгари" Ти Джей Броди, который отдал четыре результативные передачи во встрече с "Нью-Джерси" (4:3 ОТ).
Третьей звездой признан нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо, который забросил победную шайбу в ворота "Анахайма" (2:1).