Российские лыжники выиграли бронзу Универсиады в смешанном командном спринте

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова выиграли бронзу в смешанном командном спринте на Универсиаде, которая проходит в Алма- Ате. Спортсмены показали результат 18 минут 29,50 секунды.

Победителями стали лыжники из Казахстана (18.23,48), вторыми - представители Франции (отставание 5,19 секунды).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко