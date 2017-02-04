Россиянин Петр Седов выиграл скиатлон на этапе КМ в Пхенчхане

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Петр Седов одержал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмен преодолел дистанцию 30 км за 1 час 18 минут и 49,6 секунды.
Второе место занял норвежец Даниэль Сток (отставание 22,5 секунды). В борьбе за бронзу россиянин Константин Главатских и норвежец Матиас Рундгрен показали одинаковое время (+42,1), но фотофиниш отдал третье место норвежцу.
"Очень счастлив первому подиуму с 2012 года, тем более победе, - рассказал Седов во флеш-интервью после гонки. - Трасса была сложной, но у меня сегодня был хороший ход".
Скиатлон - это смешанная гонка, в которой первую половину дистанции лыжники преодолевают классическим стилем, вторую - свободным.
В Пхенчхане пройдет Олимпиада 2018 года, данный этап КМ является тестовым турниром к Играм.