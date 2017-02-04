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Россиянин Петр Седов выиграл скиатлон на этапе КМ в Пхенчхане

Спорт
4 февраля, 11:23 дата обновления: 4 февраля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Еще один россиянин Константин Главатских уступил бронзу норвежцу Матиасу Рундгрену по итогам фотофиниша
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Петр Седов

Петр Седов

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Петр Седов одержал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмен преодолел дистанцию 30 км за 1 час 18 минут и 49,6 секунды.

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Второе место занял норвежец Даниэль Сток (отставание 22,5 секунды). В борьбе за бронзу россиянин Константин Главатских и норвежец Матиас Рундгрен показали одинаковое время (+42,1), но фотофиниш отдал третье место норвежцу.

"Очень счастлив первому подиуму с 2012 года, тем более победе, - рассказал Седов во флеш-интервью после гонки. - Трасса была сложной, но у меня сегодня был хороший ход".

Скиатлон - это смешанная гонка, в которой первую половину дистанции лыжники преодолевают классическим стилем, вторую - свободным. 

В Пхенчхане пройдет Олимпиада 2018 года, данный этап КМ является тестовым турниром к Играм.

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