Лидер ЛДПР назвал Октябрьскую революцию политическим ДТППолитика 4 февраля, 12:15
Мутко: приоритеты РФС на данный момент - погасить долг и подготовить сборную к ЧМСпорт 4 февраля, 12:14
Фигурист Багин оценил свое выступление на Универсиаде в Алма-Ате на двойкуСпорт 4 февраля, 12:11
"Куньлунь" победил новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛСпорт 4 февраля, 12:04
Агент: Рибейро ничего не слышал об интересе со стороны "Локомотива"Спорт 4 февраля, 11:33
Россиянин Петр Седов выиграл скиатлон на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 4 февраля, 11:23
Скончался Георгий ТараторкинКультура 4 февраля, 11:14
Россельхознадзор намерен запретить импорт мяса птицы и яиц из некоторых стран ЕСЭкономика и бизнес 4 февраля, 11:03
РФС рассмотрит возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в 2019 годуСпорт 4 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Эвертон Рибейро ничего не слышал об интересе к нему со стороны российского "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего футболиста Робсон Феррейра.
В пятницу испанский портал TMW опубликовал информацию, что Рибейро, выступающий в ОАЭ за клуб "Аль-Ахли", станет игроком "Локомотива".
"Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о "Локомотиве", - прокомментировал информацию Феррейра.
Рибейро выступал в Бразилии за "Коринтианс", "Сан- Каэтано", "Коритибу", с которой два раза стал победителем чемпионата штата Парана, и "Крузейро", с которым дважды выиграл чемпионат страны, признаваясь оба раза его лучшим игроком. В "Аль-Ахли" атакующий полузащитник перешел в феврале 2015 года, в том же году дошел с командой до финала Азиатской Лиги чемпионов, а в прошедшем стал победителем чемпионата и Суперкубка страны. Соглашение 27-летнего игрока с клубом, согласно авторитетному изданию transfermarkt.de, рассчитано до февраля 2019 года.
В составе сборной Бразилии Рибейро стал победителем чемпионата Южной Америки для игроков до 20 лет. В составе основной сборной страны полузащитник дебютировал в 2014 году и с тех пор принял участие в шести играх.