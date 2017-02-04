Агент: Рибейро ничего не слышал об интересе со стороны "Локомотива"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Эвертон Рибейро ничего не слышал об интересе к нему со стороны российского "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего футболиста Робсон Феррейра.

В пятницу испанский портал TMW опубликовал информацию, что Рибейро, выступающий в ОАЭ за клуб "Аль-Ахли", станет игроком "Локомотива".

"Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о "Локомотиве", - прокомментировал информацию Феррейра.

Рибейро выступал в Бразилии за "Коринтианс", "Сан- Каэтано", "Коритибу", с которой два раза стал победителем чемпионата штата Парана, и "Крузейро", с которым дважды выиграл чемпионат страны, признаваясь оба раза его лучшим игроком. В "Аль-Ахли" атакующий полузащитник перешел в феврале 2015 года, в том же году дошел с командой до финала Азиатской Лиги чемпионов, а в прошедшем стал победителем чемпионата и Суперкубка страны. Соглашение 27-летнего игрока с клубом, согласно авторитетному изданию transfermarkt.de, рассчитано до февраля 2019 года.

В составе сборной Бразилии Рибейро стал победителем чемпионата Южной Америки для игроков до 20 лет. В составе основной сборной страны полузащитник дебютировал в 2014 году и с тех пор принял участие в шести играх.