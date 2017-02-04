"Куньлунь" победил новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛ

Лидер ЛДПР назвал Октябрьскую революцию политическим ДТППолитика 4 февраля, 12:15
Мутко: приоритеты РФС на данный момент - погасить долг и подготовить сборную к ЧМСпорт 4 февраля, 12:14
Фигурист Багин оценил свое выступление на Универсиаде в Алма-Ате на двойкуСпорт 4 февраля, 12:11
"Куньлунь" победил новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛСпорт 4 февраля, 12:04
Агент: Рибейро ничего не слышал об интересе со стороны "Локомотива"Спорт 4 февраля, 11:33
Россиянин Петр Седов выиграл скиатлон на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 4 февраля, 11:23
Скончался Георгий ТараторкинКультура 4 февраля, 11:14
Россельхознадзор намерен запретить импорт мяса птицы и яиц из некоторых стран ЕСЭкономика и бизнес 4 февраля, 11:03
РФС рассмотрит возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в 2019 годуСпорт 4 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" выиграл у новокузнецкого "Металлурга" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Линус Виделль (26, 56-я минуты), Тобиас Виклунд (33) и Макс Вярн (34). У проигравших голы на свой счет записали Кирилл Семенов (20) и Тимур Фаткуллин (41).
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает 15-е место, набрав в 57 матчах 35 очков, "Куньлунь" с 83 баллами идет шестым.
В следующем матче "Металлург" 14 февраля сыграет на выезде с "Автомобилистом", "Куньлунь" в тот же день проведет гостевую встречу с подольским "Витязем".