"Куньлунь" победил новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" выиграл у новокузнецкого "Металлурга" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Линус Виделль (26, 56-я минуты), Тобиас Виклунд (33) и Макс Вярн (34). У проигравших голы на свой счет записали Кирилл Семенов (20) и Тимур Фаткуллин (41).

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает 15-е место, набрав в 57 матчах 35 очков, "Куньлунь" с 83 баллами идет шестым.

В следующем матче "Металлург" 14 февраля сыграет на выезде с "Автомобилистом", "Куньлунь" в тот же день проведет гостевую встречу с подольским "Витязем".