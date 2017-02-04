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"Куньлунь" победил новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛ

Спорт
4 февраля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:2
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" выиграл у новокузнецкого "Металлурга" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Линус Виделль (26, 56-я минуты), Тобиас Виклунд (33) и Макс Вярн (34). У проигравших голы на свой счет записали Кирилл Семенов (20) и Тимур Фаткуллин (41).

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает 15-е место, набрав в 57 матчах 35 очков, "Куньлунь" с 83 баллами идет шестым.

В следующем матче "Металлург" 14 февраля сыграет на выезде с "Автомобилистом", "Куньлунь" в тот же день проведет гостевую встречу с подольским "Витязем".

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