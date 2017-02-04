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Мутко: приоритеты РФС на данный момент - погасить долг и подготовить сборную к ЧМ

Спорт
4 февраля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
По словам главы РФС, на сегодняшний день долг Российского футбольного союза составляет 600 млн рублей
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Приоритетными задачами Российского футбольного союза (РФС) на данный момент являются погашение задолженности и подготовка сборной страны к домашнему чемпионату мира, кадровый вопрос стоит на третьем месте. Об этом ТАСС заявил вице-премьер правительства, президент РФС Виталий Мутко.

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Мутко был переизбран на пост президента федерации в сентябре прошлого года, после чего объявил о предстоящих реформах в организации, в том числе касающихся кадрового состава. С тех пор сменился состав нескольких комитетов и департаментов. В январе РФС объявил о расторжении контракта со спортивным директором Николаем Писаревым, который отвечал за институт сборных команд, эта должность остается вакантной.

На вопрос, когда будет назначен новый спортивный директор, Мутко ответил: "Понимаете, сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 млрд рублей, на сегодня - 600 млн. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное - "выйти в ноль".

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"Только на содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 млрд рублей, - продолжил глава федерации. - Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе".

"Вот вы мне говорите о каких-то кандидатурах, но никто не хочет работать, если ты минимум 300 тысяч не заплатишь. Я второй раз прихожу в нее (организацию) и хочу вывести бюджет в ноль. А если кто-то считает, что кто-то что-то должен в эту организацию приносить, он ошибается. Все это надо учитывать", - подчеркнул вице-премьер.

"Я понимаю, что мы, может быть, даже отстаем, надо какие-то более четкие реформы начинать, но это третья задача. Главное - экономика. Второе - подготовка сборной к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В общем, есть приоритеты", - заключил Мутко.

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