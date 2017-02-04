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Геркус: "Локомотив" продолжает работу по переходу футболиста Колкера

Спорт
4 февраля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
По словам президента железнодорожников, в пятницу он провел встречу с английским защитником
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Стивен Колкер

Стивен Колкер

© AP/Jon Super

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа по переходу в "Локомотив" 25-летнего английского защитника Стивена Колкера продолжается, с игроком осталось согласовать детали личного контракта. Об этом ТАСС сообщил президент московского футбольного клуба Илья Геркус.

"Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с "Куинз Парк Рейнджерс" согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения", - сказал Геркус.

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По словам Геркуса, в пятницу он провел встречу с Колкером. "Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен - замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен. Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве", - отметил президент "Локомотива".

"Надеемся, что Стивен Колкер присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности", - добавил Геркус.

Клубы не разглашают детали возможной сделки, но, по данным ТАСС, речь может идти о краткосрочной аренде с последующим правом выкупа игрока.

Колкер в чемпионате Англии сезона-2016/17 провел 13 матчей, забив два мяча. В "Куинз Парк Рейнджерс" он перешел в 2014 году; сезон-2015/16 провел в аренде - сначала в "Саутгемптоне", затем - в "Ливерпуле". До перехода в "Куинз Парк Рейнджерс" Колкер выступал за "Тоттенхэм", "Йовил Таун", "Бристоль Сити", "Суонси" и "Кардифф Сити". В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, забив гол; участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.

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