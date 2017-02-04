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Тульский "Арсенал" арендовал футболиста сборной Замбии Сунзу

Спорт
4 февраля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Аренда 27-летнего игрока рассчитана до конца нынешнего сезона
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Арсенал" из Тулы арендовал у китайского "Шанхай Шэньхуа" защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Аренда 27-летнего игрока рассчитана до конца нынешнего сезона.

Футболист начинал карьеру в Замбии в местном клубе "Конкола Блэйдс", где он за два сезона провел 20 матчей и забил 3 мяча. В 2014 году Сунзу перешел во французский "Сошо", за который сыграл 24 игры и забил 4 гола.

В 2012 году Сунзу в составе сборной Замбии стал победителем Кубка африканских наций.

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