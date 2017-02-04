Биатлонистка Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Поклюке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Виролайнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU, проходящего в словенской Поклюке. Она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 59,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй стала чешка Лея Йоханидешова (+14.3;0), третье место - у немки Денизе Херманн (+21.2; 5).

Следующий этап кубка IBU пройдет со 2 по 5 марта в финском Контиолахти.