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Биатлонистка Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Поклюке

Спорт
4 февраля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Второй стала чешка Лея Йоханидешова
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Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Виролайнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU, проходящего в словенской Поклюке. Она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 59,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй стала чешка Лея Йоханидешова (+14.3;0), третье место - у немки Денизе Херманн (+21.2; 5).

Следующий этап кубка IBU пройдет со 2 по 5 марта в финском Контиолахти.

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