Фигуристы Даванкова и Шибнев остались довольны своим выступлением на Универсиаде

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АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские фигуристы Василиса Даванкова и Антон Шибнев, выступающие в танцах на льду, остались довольны своими прокатами на Универсиаде в Алма-Ате. Об этом спортсмены сообщили ТАСС сразу после выступления.
Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2012 года Даванкова, выступавшая тогда с Андреем Депутатом, вместе с Шибневым катается первый сезон. В активе недавно созданного дуэта уже есть две победы на этапах Кубка России и седьмое место на декабрьском чемпионате России в Челябинске.
"Я довольна обеими программами, с которыми мы выступали на Универсиаде, - призналась Даванкова. - Конечно, в них есть еще отдельные недочеты, и уровень не совсем достаточен. Будем исправлять их, но, в целом, я вполне довольна выступлением здесь".
"Выступать в Алма-Ате - одно удовольствие, здесь замечательная публика, которая нас очень поддерживает, - продолжила спортсменка. - Зал огромный и заполнен на 100 процентов. Создается впечатление, что я выступаю на Олимпийских играх".
Шибнев отметил, что это был их первый совместный международный старт. "Мы приобрели для себя новый опыт, катаемся пока больше на эмоциях, а качество исполнения приходит с опытом, - заметил фигурист. - Если сравнить наше выступление на Универсиаде с тем, что мы показали на чемпионате России в декабре, то в Алма-Ате все получилось куда лучше. Время идет на пользу, но и на первенстве страны для нас тогда все сложилось неплохо".
После короткого танца на Универсиаде-2017 Даванкова и Шибнев занимали седьмое место. В субботу фигуристы показывают произвольные танцы.