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Александр Емельяненко ведет переговоры о выступлении в WFCA

Спорт
4 февраля, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Ранее менеджер спортсмена Олег Раевский сообщал, что боец проведет первый поединок после освобождения из колонии в начале 2017 года
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Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Лига World fighting championship Akhmat (WFCA) и известный российский боец Александр Емельяненко ведут переговоры о подписании контракта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РСК "Ахмат" Валид Эдилов.

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"Александр хочет выступать в лиге. Пока ничего не подписано, идут переговоры", - сказал он.

Емельяненко, отбывший срок в Борисоглебской колонии Воронежской области за насильственные действия сексуального характера, в конце ноября освободился из мест заключения. Ранее менеджер спортсмена Олег Раевский сообщал, что боец проведет первый поединок после возвращения в начале 2017 года.

Александр Емельяненко - брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 - досрочно) и потерпел семь поражений.

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