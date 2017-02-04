Александр Емельяненко ведет переговоры о выступлении в WFCA

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Лига World fighting championship Akhmat (WFCA) и известный российский боец Александр Емельяненко ведут переговоры о подписании контракта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РСК "Ахмат" Валид Эдилов.

"Александр хочет выступать в лиге. Пока ничего не подписано, идут переговоры", - сказал он.

Емельяненко, отбывший срок в Борисоглебской колонии Воронежской области за насильственные действия сексуального характера, в конце ноября освободился из мест заключения. Ранее менеджер спортсмена Олег Раевский сообщал, что боец проведет первый поединок после возвращения в начале 2017 года.

Александр Емельяненко - брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 - досрочно) и потерпел семь поражений.