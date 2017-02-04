Вяльбе: победа лыжника Седова на этапе КМ в Пхенчхане очень важна в свете Игр-2018

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа российского лыжника Петра Седова в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане обретает особую важность для всей сборной России в свете предстоящей Олимпиады 2018 года, которая пройдет в Южной Корее. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Седов, который несколько раз прерывал карьеру из-за проблем со здоровьем, завоевал призовое место на этапах Кубка мира впервые с 2012 года.

"Конечно, эта победа важна и для нас, и для Пети конкретно. Не хочу, чтобы люди говорили, что не было лидеров - кто хотел, тот приехал. Обычно такие победы придают уверенности спортсмену. Неделю назад Петр был девятым, когда на трассе были все "монстры", что говорит о его хорошей форме и состоянии в целом. Для нас любая победа перед корейской Олимпиадой, да еще в такие сложные времена, доказывает всему миру, что не такие уж мы и плохие", - заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР рассказала, что трасса в Пхенчхане, которая примет соревнования лыжников на Играх-2018, находится в оптимальном состоянии. "Для лыжников эта трасса ненамоленная, но тем не менее попробовать и посмотреть ее лишний раз важно. Очень хорошо, что нам удалось туда поехать заранее, потестировать лыжи. Хорошо там и Петя поработал, он там находился с 23 января. Я думаю, ему будет что рассказать ребятам", - сообщила Вяльбе.

"Там есть проблемы, ведь надо учитывать, что Корея пока что не совсем лыжная страна, но это рабочие моменты, которые бывают всегда, а то, что касается трассы, то все было готово. Все остальное - проживание в гостинице, питание, транспорт и другое - тоже замечательно. Наши ребята пока что не ездили в Олимпийскую деревню, в этом не было необходимости. Основное, что мы хотели посмотреть, мы посмотрели", - резюмировала президент ФЛГР.

Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.