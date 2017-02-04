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"Уфа" намерена сыграть с "Анжи" матч Кубка России на домашнем стадионе

Спорт
4 февраля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Встреча команд запланирована на 1 марта
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" намерен принять махачкалинский "Анжи" в рамках 1/4 финала Кубка России на домашнем стадионе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

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Встреча команд запланирована на 1 марта. В пятницу президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил ТАСС, что клуб намерен попросить футбольные власти перенести четвертьфинальный матч с "Краснодаром", который запланирован на 28 февраля, в манеж.

"Мы такой вариант (с переносом матча в манеж - прим. ТАСС) не рассматриваем, - сказал Газизов. - У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас".

В других четвертьфинальных играх встретятся "Локомотив" с "Тосно" и "Рубин" с "Сибирью".

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