Бывший тренер Степановой принял решение не работать в легкой атлетике

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший личный тренер информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии Степановой Владимир Мохнев, обвинявшийся нарушении антидопинговых правил, принял решение больше не работать в легкой атлетике. Об этом специалист рассказал ТАСС.

По его словам, в мае прошлого года он выиграл дело в гражданском суде по поводу отстранения от работы в России на основании сообщений Степановой о нарушении им антидопинговых правил.

"Я подавал иск в гражданский суд, - сказал Мохнев. - В мае дело я выиграл и полностью оправдан. Тем не менее, после этой истории в системе легкой атлетики я больше не работаю, у меня другая деятельность".

В декабре 2016 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне Мохнев был дисквалифицирован на 10 лет. Специалист планировал оспорить данный вердикт, но сделать это он не сможет. "Мы с адвокатом хотели подать в суд на это решение, но пришло письмо, уточняющее, что вердикт вынесен без права на подачу апелляции", - отметил он.

Мохнев надеется на допуск легкоатлетов к стартам

"Я считаю себя невиновным, - заявил он. - Я бы обратился в Европейский суд по правам человека, но у меня не хватит денег на это обращение, кроме того, не хочу навредить российской легкой атлетике. Мне очень обидно, что я всю жизнь проработал в этом виде спорта, а закончил деятельность таким образом. Но сейчас я больше всего хочу, чтобы наших спортсменов допустили к международным стартам".

Ранее сообщалось, что тренер был уличен в нарушении правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), касающихся владения и сбыта запрещенных WADA веществ.

Степанова и ее муж Виталий в декабре 2014 года выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". Авторы фильма утверждали, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Фильм повлек расследование и последующее отстранение сборной России по легкой атлетике от международных стартов, включая Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В настоящее время Степановы проживают в Северной Америке.