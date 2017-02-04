Фигуристы Евдокимова и Базин стали вторыми на Универсиаде в танцах на льду

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин завоевали серебро в танцах на льду на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

По итогам короткой и произвольной программ россияне получили 156,96 балла. Победил украинский дуэт Александра Назарова/Максим Никитин (165,62), тройку лучших замкнули представители Германии Шари Кох и Кристиан Нойхтерн (154,0).

Российская пара Василиса Даванкова/Антон Шибнев заняли пятое место (137,86), Мария Ставицкая/Андрей Багин - 12-е (111,26).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко