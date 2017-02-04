Основной и молодежный составы сборной РФ по гребле объединены в одну группу

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Основная и молодежная сборные России по академической гребле будут объединены в одну тренировочную группу для безболезненной смены поколения состава. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Николай Спинев.

"Задачи сборной делятся на две категории: близлежащие и на весь олимпийский цикл. Предыдущим руководством команды была выстроена качественная система, поэтому мы ее сохраним в полном объеме. Нам удалось сохранить практически полностью весь тренерский штаб, который работал с командой более трех лет. Что касается изменений, то они затронут прежде всего тренерский штаб юношеской сборной, так как результаты, которые продемонстрировали спортсмены в олимпийский год, оставляли желать лучшего", - сказал Спинев.

"Что касается основной сборной и молодежной команды, то основные задачи остаются такими же - сохранить и увеличить уровень завоеванных медалей на международных стартах. Еще одно нововведение - основной состав команды и молодежный будут готовиться к сезону совместно, они будут объединены в одну группу. Это поможет провести безболезненно смену поколений, плюс будет передаваться опыт людей, которые участвовали на Олимпиаде", - добавил Спинев,

Ранее Спинев на Всероссийском тренерском семинаре объявил, что основная национальная команда проведет подготовительный сбор к началу сезона в Греции.