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Фигурист Базин завоевал серебро Универсиады, выступая с высокой температурой

Спорт
4 февраля, 14:25 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
По сумме двух программ российская пара Егор Базин и Софья Евдокимова получили 156,96 балла
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Софья Евдокимова и Егор Базин

Софья Евдокимова и Егор Базин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Егор Базин, завоевавший серебро Универсиады в танцах на льду в дуэте с Софьей Евдокимовой, объяснил не совсем удачный прокат произвольного танца своим резко ухудшившимся самочувствием. Как сообщил ТАСС спортсмен, ему пришлось выйти в субботу на лед с температурой выше 38 градусов.

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По сумме двух программ россияне получили 156,96 балла. Победил украинский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин (165,62), тройку лучших замкнули представители Германии Шари Кох и Кристиан Нойхтерн (154,0).

"Короткий танец, который был позавчера, нам удался, о чем говорят набранные баллы, - отметил Базин. - А вчера я слег, была высокая температура, да и с утра она тоже держится за 38. По жребию нам предстояло выступать последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился".

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"Но все равно стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо, - подчеркнул спортсмен. - Нам удалось набрать на 20 баллов больше, чем в ноябре на этапе Гран-при в Москве, где мы были девятыми, но произвольный танец нам и там не очень хорошо удался. Никак мы не можем с ним справиться".

Следующим стартом для Евдокимовой и Базина должен стать финал Кубка России, который пройдет в середине февраля в Саранске.

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