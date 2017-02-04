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Прядкин: РФПЛ не против матчей в манеже, но по "Уралу" возникает много вопросов

Спорт
4 февраля, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
По словам главы РФПЛ, по другим стадионам клубов лиги вопросов пока нет
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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не против проведения матчей в манеже, однако по манежу "Урала" возникает много вопросов. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

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В пятницу президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил ТАСС, что клуб намерен попросить футбольные власти перенести в манеж четвертьфинальный матч Кубка России с "Краснодаром" (28 февраля) и встречу 18-го тура чемпионата страны с "Амкаром" (5 марта).

"Я не против манежей, а, наоборот, за. Виталий Леонтьевич Мутко (президент Российского футбольного союза - прим. ТАСС) неоднократно заявлял - и мы его поддерживаем - что если манежи очень хорошего качества и позволяют проводить игры уровня премьер-лиги, мы только за. Что касается манежа "Урал", очень здорово, что он есть, его можно использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от клубов премьер-лиги", - прокомментировал ситуацию Прядкин.

"Во-первых, у нас пока нет обращения. Во-вторых, Григорий Викторович знает и позицию лиги, и позицию клубов, - продолжил собеседник ТАСС. - Более того, вы знаете, что у них неплохой стадиончик ("СКБ-Арена"), они много раз говорили в прошлом сезоне о переносах в манеж, но играли на новом, и как ни странно, стадион был подготовлен, и был одним из лучших в холодное время года. Так что будем смотреть уже по факту, но, еще раз скажу, хотелось бы, чтобы манежи соответствовали уровню премьер-лиги".

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В сезоне-2014/15 "Урал" провел в манеже три матча. При этом главные тренеры "Амкара" и "Ростова" Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев соответственно раскритиковали условия в уральском манеже.

По остальным стадионам вопросов пока нет

На вопрос, беспокоит ли его подготовка остальных арен к возобновлению чемпионата, глава лиги ответил: "Нет, вы знаете, сейчас "Томь" договорилась перенести матч с "Ростовом" (из Томска в Ростов-на-Дону 3 марта). По остальным вопросов пока нет".

В первом после возобновления чемпионата туре сыграют также "Оренбург" и "Арсенал", ЦСКА и "Зенит", "Урал" и "Амкар", "Крылья Советов" и "Локомотив", "Краснодар" и "Спартак", "Терек" и "Уфа", а также "Анжи" и "Рубин".

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