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Гендиректор ФК "Крылья Советов": поле "Металлурга" будет готово к матчу с "Локомотивом"

Спорт
4 февраля, 15:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В июле 2016-го года на "Металлурге" была завершена укладка нового покрытия
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© ТАСС/Алексей Майшев

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поле самарского стадиона "Металлург" будет готово принять матч 18-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

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В начале декабря 2015 года совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску полей запретила "Крыльям Советов" проводить домашние матчи на стадионе "Металлург" из-за плохого состояния поля. Клубу были даны рекомендации прекратить регулярные тренировки на поле стадиона, провести работы по выравниванию газона, произвести замену дренажной системы. Все домашние матчи чемпионата России после зимней паузы самарский клуб был вынужден проводить в Саранске.

В июле 2016-го на "Металлурге" была завершена укладка нового покрытия. Финансовый директор "Крыльев Советов" Игорь Поваров тогда рассказал ТАСС, что предыдущий глиняный слой не давал влаге возможности покидать поверхность, в связи с чем поле постоянно затапливало.

"Работы ведутся планомерно, поле готовится к матчу. Игра состоится на нашем стадионе, он будет к этому готов", - сказал Шашков.

Матч с "Локомотивом" станет первым для "Крыльев Советов" после зимнего перерыва в 2017 году. Встреча состоится в Самаре 5 марта.

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