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Сборная России по хоккею разгромила команду Японии в 1/4 финала Универсиады

Спорт
4 февраля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 9:2
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©  Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Японии со счетом 9:2 в четвертьфинале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе российской команды шайбы забросили Андрей Ерофеев (20-я и 25-я минуты), Станислав Заборников (35, 46), Роман Кудинов (35), Дмитрий Кириллов (53), Артем Осипов (54), Кирилл Пилипенко (58) и Иван Иванов (59). У японцев отличились Хироси Мацуи (31) и Сигеки Хитосато (33, буллит).

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Канады и Латвии.

Универсиада завершится 8 февраля.

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