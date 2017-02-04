Сборная России по хоккею разгромила команду Японии в 1/4 финала Универсиады

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Японии со счетом 9:2 в четвертьфинале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
В составе российской команды шайбы забросили Андрей Ерофеев (20-я и 25-я минуты), Станислав Заборников (35, 46), Роман Кудинов (35), Дмитрий Кириллов (53), Артем Осипов (54), Кирилл Пилипенко (58) и Иван Иванов (59). У японцев отличились Хироси Мацуи (31) и Сигеки Хитосато (33, буллит).
В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Канады и Латвии.
Универсиада завершится 8 февраля.