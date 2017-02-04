РФПЛ будет ориентироваться на еврокубки при утверждении календаря второй части сезона

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) будет ориентироваться на выступление клубов в еврокубках при утверждении календаря матчей на вторую часть сезона. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

В пятницу РФПЛ объявила время начала матчей 18-20 туров чемпионата. Даты и время начала матчей оставшихся туров пока не определены.

На вопрос, когда лига планирует их объявить, Прядкин ответил: "Пользуясь случаем, хочу повторить для болельщиков: здорово, что у нас три команды продолжают участие в Лиге Европы. Так что далее на календарь мы будем смотреть после первого этапа плей-офф. Если, дай бог, пройдут дальше, опять будем смотреть и желать удачи нашим командам, которые выступают в Лиге Европы, и отсюда уже будем плясать в вопросах календаря".

"Мы постараемся разнести матчи по времени так, чтобы это было удобно и болельщикам, и клубам", - отметил собеседник ТАСС.

Россию в плей-офф Лиги Европы представят "Зенит", "Ростов" и "Краснодар", которые в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с бельгийским "Андерлехтом", чешской "Спартой" и турецким "Фенербахче" соответственно. Первые встречи пройдут 16 февраля, ответные - 22-23 февраля.