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РФПЛ будет ориентироваться на еврокубки при утверждении календаря второй части сезона

Спорт
4 февраля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
В пятницу РФПЛ объявила время начала матчей 18-20 туров чемпионата
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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) будет ориентироваться на выступление клубов в еврокубках при утверждении календаря матчей на вторую часть сезона. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

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В пятницу РФПЛ объявила время начала матчей 18-20 туров чемпионата. Даты и время начала матчей оставшихся туров пока не определены.

На вопрос, когда лига планирует их объявить, Прядкин ответил: "Пользуясь случаем, хочу повторить для болельщиков: здорово, что у нас три команды продолжают участие в Лиге Европы. Так что далее на календарь мы будем смотреть после первого этапа плей-офф. Если, дай бог, пройдут дальше, опять будем смотреть и желать удачи нашим командам, которые выступают в Лиге Европы, и отсюда уже будем плясать в вопросах календаря".

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"Мы постараемся разнести матчи по времени так, чтобы это было удобно и болельщикам, и клубам", - отметил собеседник ТАСС.

Россию в плей-офф Лиги Европы представят "Зенит", "Ростов" и "Краснодар", которые в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с бельгийским "Андерлехтом", чешской "Спартой" и турецким "Фенербахче" соответственно. Первые встречи пройдут 16 февраля, ответные - 22-23 февраля.

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