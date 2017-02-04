Российский биатлонист Махамбетов стал третьим в пасьюте на этапе Кубка IBU в Словакии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Тимур Махамбетов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU, который прошел в словацком Осрблье. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 38,8 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Победу одержал норвежец Кристоффер Скьелвик (31.24,2; 0), вторым стал его соотечественник Тарьей Бе (отставание +14,5; 2).

Россиянин Алексей Волков стал четвертым (+40,7; 1), Дмитрий Малышко - 10-м (+2.03,3; 6), Юрий Шопин - 17-м (+2.35,3; 4), Алексей Слепов - 21-м (+2.56,8; 5), Петр Пащенко - 48-м (+7.24,0; 8).

Следующий этап пройдет с 2 по 5 марта в финском Контиолахти.