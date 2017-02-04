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"Брага" разорвала контракт с российским футболистом Панюковым

Спорт
4 февраля, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Игрок перешел в "Брагу" из литовского "Атлантиса" в августе 2016 года
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Андрей Панюков

Андрей Панюков

© ТАСС/Виталий Тимкив, архив

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Португальский футбольный клуб "Брага" разорвал контракт с российским нападающим Андреем Панюковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Панюков перешел в "Брагу" из литовского "Атлантиса" в августе 2016 года.

В нынешнем сезоне Панюков выступал за вторую команду "Браги". Сезон-2015/16 россиянин провел в аренде в "Аяччо", выступающем во втором по силе дивизионе Франции, и забил шесть голов в 23 матчах.

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