"Брага" разорвала контракт с российским футболистом Панюковым

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Португальский футбольный клуб "Брага" разорвал контракт с российским нападающим Андреем Панюковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Панюков перешел в "Брагу" из литовского "Атлантиса" в августе 2016 года.

В нынешнем сезоне Панюков выступал за вторую команду "Браги". Сезон-2015/16 россиянин провел в аренде в "Аяччо", выступающем во втором по силе дивизионе Франции, и забил шесть голов в 23 матчах.