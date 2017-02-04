Самый возрастной игрок ЧМ по бенди Сергей Битков задумался о завершении карьеры

САНДВИКЕН, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Самый возрастной игрок чемпионата мира по хоккею с мячом Сергей Битков еще не знает, будет ли продолжать карьеру игрока, хотя на 60 себя не чувствует. Об этом полузащитник сборной Германии рассказал ТАСС.

Немецкая команда заняла седьмое место на мировом первенстве-2017. 60-летний Битков принял участие в пяти играх, забив один мяч в матче с белорусами (12:7), который состоялся в субботу.

"Я хотел бы еще играть, но чувствую, что у тренерского состава больше нет желания меня вызывать, - сказал Битков с улыбкой. - Посмотрим, как получится. Сейчас вот устал, вроде нет мысли снова играть, а летом может все измениться. Надо бегать, тренироваться - я перед чемпионатом мира похудел на пять килограммов".

Битков родился в Краснотурьинске (Свердловская область) 29 ноября 1956 года. Выступал в высшей и в первой лигах за "Труд", "Маяк" (Краснотурьинск) - 1973, 1979, "Юность" (Омск) - 1975, 1978, "Динамо" (Алма-Ата) - 1976, 1977, "Геолог", "Уралец" (Уральск) - 1981-1991, "Горняк" (Хромтау) - 1992-1994, "Локомотив" (Оренбург) - 1995-1998. В 1977 году в составе алма-атинского "Динамо" стал чемпионом СССР.

"Конечно, вспоминаю советские годы. Хорошие были времена, - сказал Битков. - Нет, страшно при мысли о том, что выигрывал чемпионат СССР 40 лет назад, мне не становится - я на 60 себя не ощущаю. Ощущаю себя лет на 30!"

15 лет без коньков

В 1997 году Битков выступал за сборную Казахстана на чемпионате мира. В Германию он переехал в 1998 году - сразу после завершения сезона-1997/98. За немецкую сборную Битков играет с 2014 года. "Я до чемпионата мира в Иркутске (он прошел зимой 2014 года - прим. ТАСС) на коньках 15 лет считай не катался. Вставал на них раза два-три - когда на озере лед был", - поведал Битков.

"Потом решили организовать Федерацию хоккея с мячом Германии - это задумка сына Александра Епифанова (тренер сборной Германии) Евгения, - продолжил он. - Мне сказали, что есть такая идея, я ответил, что тоже хочу попробовать. Нашел Сергея Нааба, который раньше играл в Краснотурьинске, Диму Кузьмина, и мы собрались и поехали в Давос - на чемпионат Европы. Полкоманды тогда вообще не знали, что такое хоккей с мячом: три матча мы проиграли - венграм, чехам и голландцам".

На чемпионате мира 2015 года сборная Германии заняла седьмое место в группе Б (второй дивизион турнира). "Перед чемпионатом мира у нас был пятидневный сбор в Обухове, подъехал Миша Дунаев, мы сыгрались... В Иркутске в итоге выступили неплохо. Я думал, только Сомали обыграем, а мы еще и Украину победили", - рассказал Битков.

Клюшки за свой счет

Битков удовлетворен тем, как сборная Германии выступила на чемпионате мира-2017. "Наша задача была остаться в группе А. И мы ее выполнили", - заявил он.

Сборную Германии больше, чем наполовину, сформирована из выходцев из СССР и России. "Тренируются игроки два раза в неделю во Франкфурте, - поведал Битков. - Ни одной специализированной площадки для хоккея с мячом в Германии нет - дают лед два раза в неделю, и все. Клюшки мы покупаем за свой счет, ездим на турниры, проводим сборы тоже за свой счет".

"У меня в Ольденбурге льда нет, а до Франкфурта 500 километров, но до чемпионата мира несколько раз, конечно, катался. Летом же играю в хоккей на роликах. Также играл в хоккей на траве за соседний город. Образования у меня нет, бизнеса тоже, так что приходится жить на пособие, а наши молодые игроки (сборной Германии), естественно, учатся, работают", - отметил собеседник ТАСС.

Тренером Битков быть не собирается. "Я не тренер, я игрок; тренером никогда быть не хотел", - констатировал он. "Я для бенди, как Горди Хоу для хоккея? Так ему было 52, когда он в последний раз в НХЛ сыграл, мне-то побольше!" - сказал Битков.