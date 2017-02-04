Тренер "Бостона" Стивенс возглавит команду Востока на Матче звезд НБА

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер "Бостона" Брэд Стивенс возглавит команду Восточной конференции на Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает ESPN.

Главными тренерами команд Матча звезд выбираются наставники, чьи клубы лидируют в конференциях. Первое место на Востоке на данный момент занимает "Кливленд", однако тренер данной команды Тайрон Лю не имеет права возглавить команду Востока в этом году, так как он уже был главным тренером на Матче звезд в прошлом году. Таким образом, главным тренером команды Восточной конференции стал Стивенс, возглавляющий идущий вторым "Бостон".

Ранее было объявлено, что главным тренером Запада стал наставник "Голден Стэйт" Стив Керр. Матч звезд НБА состоится 19 февраля в Новом-Орлеане.