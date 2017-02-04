Футболист "Рубина" Кузьмин сообщил, что травма колена его больше не беспокоит

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Травма колена больше не беспокоит 35-летнего защитника футбольного клуба "Рубин" Олега Кузьмина. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу Кузьмин впервые с мая прошлого года вышел на футбольное поле, приняв участие в товарищеском матче "Рубина" с хорватским "Осиеком" (1:2). Защитник вышел на замену на 62-й минуте встречи. Девять месяцев назад он получил травму коленного сухожилия, а летом перенес операцию.

"Сегодня я уже ничего не чувствовал, колено меня не беспокоило, никакого дискомфорта не было. Обидно только, что проиграли. Я с начала года вместе с командой полноценно тренируюсь и готовлюсь ко второй части сезона", - сказал Кузьмин.

"Все хорошо, очень рад, что вернулся на поле, благодарен всем, кто со мной был на протяжении этого долгого периода. Все-таки период восстановления был очень долгим и тяжелым. Спасибо всем, кто был рядом", - добавил защитник.

Собеседник ТАСС отметил, что, несмотря на большое количество новых футболистов, взаимопонимание в команде уже намного лучше, чем было летом. "Первые туры была притирка друг к другу, а концовку все-таки провели на достаточно хорошем уровне. Жаль, что в начале растеряли много очков, но сейчас уже видно, что команда притерлась и все готовятся исправить положение, есть желание выполнить задачу - попасть в еврокубки. Посмотрим, что будет, но в сравнении с тем, что было летом, сейчас намного лучше", - сказал футболист.

После 17 туров чемпионата России "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Последний матч, в котором Кузьмин принимал участие, прошел 21 мая прошлого года против московского ЦСКА (0:1). В текущем сезоне защитник не сыграл ни одной официальной встречи.