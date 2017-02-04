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Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro Athletics

Спорт
4 февраля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Bolt All Stars стала победителем первого этапа, набрав 1080 очков
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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Команда Bolt All Stars, за которую выступает ямайский спринтер Усэйн Болт, стала победителем первого этапа легкоатлетических соревнований Nitro Athletics, прошедших в Мельбурне.

Nitro Athletics - новые коммерческие соревнования, участие в которых принимают сборные Китая, Англии, Японии, Новой Зеландии и Bolt All Stars. Каждая команда состоит из 24 спортсменов (12 мужчин и 12 женщин). Турнир включает себя соревнования в различных легкоатлетических дисциплинах, а также паралимпийских видах.

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Bolt All Stars стала победителем первого этапа, набрав 1080 очков, второе место осталось за австралийцами (1050), третье - за китайцами (845).

Сам Болт принял участие в смешанной эстафете 4х100 метров, в которой его команда пришла к финишу первой. "Это было очень весело, а я был взволнован этим забегом. С нетерпением жду начала следующего уик-энда", - сказал ямайский спринтер.

Следующий соревновательный день пройдет 9 февраля. По его итогам определяться участники финала Nitro Athletics, который состоится 11 февраля.

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