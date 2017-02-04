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"Сибирь" проиграла "Амуру" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
4 февраля, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Хабаровска
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" проиграла хабаровскому "Амуру" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сибири" отличился Константин Окулов (2-я минута). У победителей шайбы забросили Илья Горохов (6), Олег Ли (15), Виталий Атюшов (59).

"Амур" занимает 12-е место в Восточной конференции с 71 баллом, сохраняя теоретические шансы на попадание в плей- офф. "Сибирь" сохранила девятое место, имея в активе 79 очков.

Следующие матчи команды проведут 14 февраля. "Сибирь" на выезде сыграет с "Барысом", "Амур" в гостях проведет матч против московского "Динамо".

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