Футболист Головин хотел бы поиграть в Европе, но только когда достигнет уровня Дзагоева

КАМПОАМОР /Испания/, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболист московского ЦСКА Александр Головин сможет попробовать свои силы в европейской команде лишь тогда, когда достигнет уровня одноклубника Алана Дзагоева. Об этом он рассказал ТАСС.

20-летний полузащитник провел в текущем сезоне за ЦСКА 24 матча, в которых забил один мяч и выполнил одну голевую передачу.

"Конечно, в будущем хотелось бы поиграть в европейском клубе. Если бы я достиг того уровня, который сейчас демонстрирует Дзагоев, то может и стоило бы попробовать свои силы в Европе, но пока об этом рано думать. Но если всю карьеру проведу в ЦСКА, то не расстроюсь", - сказал Головин.

"Если предоставится возможность, то хотел бы попробовать силы в Англии или Германии. Мне очень импонирует игра лондонского "Арсенала" и дортмундской "Боруссии", - добавил он.

Также игрок высказался о возможности поиграть в Китае. "Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег", - отметил собеседник ТАСС.

В начале декабря 2016 года полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/21. "Я рассматривал только возможность продления контракта с ЦСКА и ничего более, да и других вариантов не было. Насколько я знаю, и в это трансферное окно никаких предложений не поступало. Хотя они мне все равно не были бы интересны", - поведал игрок.

"До сих пор обидно, что не смогли удачно выступить на ЧЕ-2016"

Головин рассказал, что неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы во Франции и невыход ЦСКА из группы в Лиге чемпионов стали самым большим разочарованием в ушедшем году.

ЦСКА с тремя очками занял последнее, четвертое место в группе Е и не смог попасть в плей-офф Лиги Европы. Сборная России не сумела выйти в плей-офф на чемпионате Европы, сыграв вничью с англичанами (1:1), уступив словакам (1:2) и валлийцам (0:3).

"Не знаю, почему мы раз за разом не можем выйти из группы. Возможно, в какой-то степени не хватает уверенности в своих силах. Надо понять, что мы такие же люди, как и наши соперники. Ведь нельзя сказать, что "Байер" и "Монако" были выше нас на голову, мы играли с ними на равных, если не брать в расчет выездную встречу с монегасками (ЦСКА проиграл 0:3)", - отметил Головин.

"Если говорить о чемпионате Европы, то до сих пор обидно, что не смогли удачно выступить, - продолжил он. - Но Леонид Слуцкий (на тот момент главный тренер сборной и ЦСКА) помог выйти из непростой моральной ситуации, настроил меня на правильное русло, и после этого я уже стараюсь не оборачиваться назад. Хотя мне в любом случае было полезно сыграть на турнире такого уровня, с такими сильными сборными, скорости были просто сумасшедшие. Турнир помог мне набраться опыта, перенять какое-то мастерство у партнеров и соперников".

Акинфеев продлил свою антирекордную серию в Лиге чемпионов до 43 матчей, в которых он пропускает голы. Последний раз голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности 1 ноября 2006 года во встрече с лондонским "Арсеналом" (0:0)."В серии Акинфеева виноваты мы все. Он один из лучших вратарей мира, часто нас спасает, а это просто какой-то злой рок, банальное невезение, Игорь такого точно не заслужил", - сказал полузащитник.

"Моя цель - сыграть за сборную на Кубке конфедераций"

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье.

"Со Станиславом Черчесовым (главный тренер сборной России) лично не общался. Но я очень хочу выступить на Кубке конфедераций. Чего скрывать, было бы неплохо, если бы меня пригласили в команду уже на мартовские матчи. Скажу так - выступление на Кубке конфедераций является моей целью на сегодняшний день, а там уже впереди и чемпионат мира в России, это вообще мечта для любого молодого футболиста", - сказал Головин.

4 марта ЦСКА возобновит чемпионат России домашнем матчем с санкт-петербургским "Зенитом". Турнирную таблицу первенства на данный момент возглавляет "Спартак" с 40 баллами, ЦСКА идет третьим, отставая на восемь очков.

"Думаю, что можем не то что догнать, а еще и перегнать "Спартак", если будем хорошо выступать, - считает игрок. - Конечно, "Зенит" и "Спартак" хорошо провели трансферное окно, усилились, но наш сегодняшний состав точно не хуже. Главное верить в свои силы, и мы сможем их обойти".

В текущее трансферное окно "Зенит" пополнил защитник лондонского "Челси" Бранислав Иванович, известный своим выступлением за столичный "Локомотив". "Иванович - очень сильный игрок. Но если он будет играть крайнего правого защитника, то Марио Фернандес (игрок ЦСКА) ему точно не уступит", - рассказал собеседник.

"Тошич и Дзагоев - лидеры ЦСКА"

В декабре пост главного тренера ЦСКА покинул Леонид Слуцкий. На смену ему пришел Виктор Гончаренко, который ранее уже входил в тренерский штаб армейцев в сезоне-2015/16.

"Гончаренко и Слуцкий примерно похожи в плане требований. Только теперь новый тренер наигрывает другую схему (3-5-2). Пока наставник рассматривает меня в позиции под нападающим, но при этом возможен иногда выход и слева в полузащите, правда в контрольных матчах я на ней еще не выступал. Первое время тяжело было перестроиться, но сейчас, к концу второго сбора, уже стало попроще", - рассказал Головин.

"По Слуцкому скучаю, все ждут его приезда к нам, - продолжил он. - Он первый пригласил меня в основную команду, во взрослый футбол. На первом сборе я заболел, и он сам позвонил мне, поддержал".

Также игрок рассказал, кого считает лидером команды на данный момент. "Мне очень нравится игра Тошича и Дзагоева, считаю их лидерами команды. В самый важный и сложный момент, в тяжелых матчах у них получается проявлять свои лучшие качества, этому мне еще нужно научиться. Нельзя не упомянуть и Фернандеса - он большой работяга, на поле точно никому не уступит, в этом плане он мне очень импонирует", - отметил футболист.

В январе ЦСКА подписал контракт с нигерийским нападающим Аароном Оланаре, который уже выступал за ЦСКА во второй половине сезона-2015/16. "Оланаре пришел к нам уже в хорошей форме, самостоятельно тренировался. Он демонстрирует хороший дриблинг, отлично держит мяч и удар у него достаточно сильный. Если игра не будет получаться, то можно быть уверенным, что Аарон сможет зацепиться за мяч и что-то придумать впереди".

Также в январе ЦСКА покинул ивуарийский нападающий Ласина Траоре, перешедший в испанский "Спортинг". "Ласина вполне хороший игрок, мне его игра нравилась. Не зря он смог забить шесть мячей за нас, это не самый плохой показатель. Возможно, ему где-то чего-то не хватило", - считает полузащитник.