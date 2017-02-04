"Рубин" еще не предложил футболисту Кузьмину продлить контракт

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МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Рубин" пока еще не предложил 35-летнему защитнику Олегу Кузьмину продлить его контракт. Об этом сам Кузьмин сообщил ТАСС.
Контракт Кузьмина с "Рубином" истекает в мае текущего года. В сезоне-2016/17 чемпионата России защитник не провел еще ни одного матча из-за травмы колена. Ранее в СМИ появлялась информация, что казанский клуб может зимой расстаться с несколькими ветеранами команды, в число которых входит 35-летний защитник.
"Контракт у меня до мая. Пока никаких разговоров не было", - сказал он.
В субботу Кузьмин впервые с мая прошлого года вышел на поле, приняв участие в товарищеском матче "Рубина" с хорватским "Осиеком" (1:2). Девять месяцев назад он получил травму коленного сухожилия, а летом перенес операцию.
Защитник отметил, что сейчас для него основная задача - вернуться в стартовый состав команды, а о сборной он пока не думает. "Первоначальная задача - вернуться в стартовый состав "Рубина", все мысли только об этом. Поэтому о вызове в сборную пока не думал. Было обидно пропустить чемпионат Европы, но это было давно. Сейчас жизнь продолжается, и я об этом даже не вспоминаю", - сказал собеседник ТАСС.
При этом, Кузьмин подчеркнул, что не боится конкуренции в сборной с натурализованным защитником ЦСКА Марио Фернандесом. "Я против натурализации, и дело не в том, что есть Фернандес, просто я считаю, что у нас в стране можно и нужно искать хороших футболистов. А конкуренция с Фернандесом не страшна, ведь она есть всегда и везде. Конкуренция меня никогда не пугала", - заключил футболист.