Прядкин: "Томь" не снимется с чемпионата РФПЛ из-за финансовых проблем

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МОСКВА, 4 Февраля. /ТАСС/. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) уверены, что "Томь" не станет сниматься с чемпионата из-за финансовых проблем. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.
Томский клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. В декабре и январе команду покинули почти все футболисты основного состава, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
"Беспокойства и опасности, что команда сойдет с дистанции из-за финансовых проблем, нет, - прокомментировал ситуацию Прядкин. - Огромное спасибо властям региона, Виталий Леонтьевич Мутко много уделил этому внимания. В понедельник-вторник у меня будет разговор с генеральным директором томичей Русланом Киселевым, и я буду владеть более детальной информацией. Но обычно мы на связи, когда ситуация обострена, так что сейчас она, судя по всему, выравнивается".
В декабре губернатор области, президент клуба Сергей Жвачкин заявил, что вопросы по долгам будут решены в первом квартале текущего года.
Из-за проблем с долгами на "Томь" до сих пор наложен запрет на регистрацию новых игроков. После 17 туров чемпионата России "Томь" располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.