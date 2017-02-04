"Адмирал" победил "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

"Рубин" еще не предложил футболисту Кузьмину продлить контрактСпорт 4 февраля, 16:44
Церемонию награждения "Сезар" решено провести без ведущего после отказа ПоланскиКультура 4 февраля, 16:35
Футболист Головин хотел бы поиграть в Европе, но только когда достигнет уровня ДзагоеваСпорт 4 февраля, 16:33
Прядкин: "Томь" не снимется с чемпионата РФПЛ из-за финансовых проблемСпорт 4 февраля, 16:31
Российская теннисистка Вихлянцева не смогла выйти в финал турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 4 февраля, 16:29
Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro AthleticsСпорт 4 февраля, 16:25
Футболист "Рубина" Кузьмин сообщил, что травма колена его больше не беспокоитСпорт 4 февраля, 16:19
Группа Black Sabbath завершает концертную деятельностьКультура 4 февраля, 16:11
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в СевастополеАрмия и ОПК 4 февраля, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" обыграл омский "Авангард" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Авангарда" шайбу забросил Илья Михеев (29-я минута). У "Адмирала" отличились Павел Макаренко (3), Михаил Фисенко (35), Дамир Жафяров (59).
"Адмирал" вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка. "Авангард" занимает вторую строчку на Востоке (102 очка).
Следующий матч "Адмирал" проведет в гостях против ярославского "Локомотива" 13 февраля. "Авангард" на выезде сыграет с ханты-мансийской "Югрой" 14 февраля.