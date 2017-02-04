"Адмирал" победил "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" обыграл омский "Авангард" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Авангарда" шайбу забросил Илья Михеев (29-я минута). У "Адмирала" отличились Павел Макаренко (3), Михаил Фисенко (35), Дамир Жафяров (59).

"Адмирал" вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка. "Авангард" занимает вторую строчку на Востоке (102 очка).

Следующий матч "Адмирал" проведет в гостях против ярославского "Локомотива" 13 февраля. "Авангард" на выезде сыграет с ханты-мансийской "Югрой" 14 февраля.