Легкоатлетка Евгения Соловьева не планирует возвращаться в бобслей

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российская легкоатлетка Евгения Соловьева, специализирующаяся в толкании ядра, не планирует вновь возвращаться в бобслей. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Соловьева принимала участие в Олимпийских играх 2014 в Сочи в составе сборной России по бобслею в качестве запасной.

"В бобслее сейчас обстановка не намного лучше, чем в легкой атлетике, - сказала Соловьева. - В весеннем отборе в сборную России по бобслею я не буду принимать участие, я для себя это уже решила. Надо сосредоточиться на чем-то одном. В легкой атлетике я пока вижу для себя большие перспективы, чем в бобслее".

Соловьева выступила на соревнованиях "Русская зима", которые проходят 4-5 февраля в Москве. "Мотивация сейчас невысокая, она была высокой в прошлом году, когда проходили Олимпийские игры, - отметила спортсменка. - С Играми известно, что получилось, а сейчас мотивацию найти очень сложно. Несмотря на отстранение, готовимся в том же режиме, единственное, у нас стартов в этом году очень мало - "Русская зима" и чемпионат России, можно сказать, готовиться не к чему. Если бы я заранее знала, что будет такое расписание, я бы даже пропустила зимний сезон".

Спортсменка подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным стартам в нейтральном статусе. "Я отправила десять дней назад, пока тишина, - рассказала Соловьева. - За другую страну я выступать не планирую - у меня уже не тот возраст, чтобы терять время. Кроме того, я надеюсь, что к лету Россию допустят к международным стартам, а если не к лету, то к следующей зиме".