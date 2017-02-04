Гандболистки "Лады" победили "Нюкопинг" в матче Кубка EHF

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Гандболистки российского клуба "Лада" одержали победу над датским "Нюкопингом" со счетом 35:32 в матче группы D Кубка EHF.

Российская команда занимает третье место в группе, набрав шесть очков после пяти встреч. "Нюкопинг" идет вторым, опережая россиянок по дополнительным показателям.

В следующем матче "Лада" 11 февраля сыграет против норвежского "Глассверкета".