"Челси" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Челси" одержали победу над "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

Голы в составе хозяев забили Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53) и Сеск Фабрегас (85). У гостей отличился Оливье Жиру (90).

"Челси" возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков. "Арсенал", в активе которого на 12 баллов меньше, идет третьим.

В следующем туре "Челси" 12 февраля сыграет в гостях против "Бернли". Днем ранее "Арсенал" примет "Халл".