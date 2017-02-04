"Челси" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Челси" одержали победу над "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.
Голы в составе хозяев забили Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53) и Сеск Фабрегас (85). У гостей отличился Оливье Жиру (90).
"Челси" возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков. "Арсенал", в активе которого на 12 баллов меньше, идет третьим.
В следующем туре "Челси" 12 февраля сыграет в гостях против "Бернли". Днем ранее "Арсенал" примет "Халл".