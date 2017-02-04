Гандболистки "Астраханочки" уступили "Будучности" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Гандболистки российского клуба "Астраханочка" уступили черногорской "Будучности" со счетом 21:34 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Российская команда занимает последнее, шестое место в турнирной таблице, не набрав очков в шести встречах. "Будучность" идет второй, имея в активе восемь баллов.

В следующем матче "Астраханочка" 11 февраля сыграет против французского "Меца".