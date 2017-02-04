Российские спортсмены завоевали три медали в шестой день Универсиады

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три медали - по одной золотой, серебряной и бронзовой - в шестой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
Всего в шестой день было разыграно семь комплектов наград.
В составе российской сборной золото завоевала конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1000 метров), фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выиграли серебро в танцах на льду, лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова стали третьими в смешанном командном спринте.
В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 43 награды - 16 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10-2-9), на третьем - сборная Японии (4-10-6).
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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Золото
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко