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Российские спортсмены завоевали три медали в шестой день Универсиады

Спорт
4 февраля, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Всего в шестой день было разыграно семь комплектов наград
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almaty2017.com

almaty2017.com

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три медали - по одной золотой, серебряной и бронзовой - в шестой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

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Конькобежка Качуркина завоевала золото на Универсиаде на дистанции 1000 м

Всего в шестой день было разыграно семь комплектов наград.

В составе российской сборной золото завоевала конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1000 метров), фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выиграли серебро в танцах на льду, лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова стали третьими в смешанном командном спринте.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 43 награды - 16 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10-2-9), на третьем - сборная Японии (4-10-6).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей

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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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