Российские спортсмены завоевали три медали в шестой день Универсиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три медали - по одной золотой, серебряной и бронзовой - в шестой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Всего в шестой день было разыграно семь комплектов наград.

В составе российской сборной золото завоевала конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1000 метров), фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выиграли серебро в танцах на льду, лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова стали третьими в смешанном командном спринте.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 43 награды - 16 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10-2-9), на третьем - сборная Японии (4-10-6).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко