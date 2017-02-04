Единая лига ВТБ проведет расследование причин задержки матча в Краснодаре

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Единая лига ВТБ проведет расследование причин более чем полуторачасовой задержки матча между краснодарским "Локомотивом-Кубанью" и "Нижним Новгородом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Игра регулярного чемпионата должна была начаться в 16:00 мск, но в итоге стартовала в 17:40. Пресс-служба краснодарского клуба сообщала, что задержка была обусловлена поломкой электронной судейской аппаратуры.

"На текущий момент директоратом лиги было принято решение следовать регламенту чемпионата и матч провести. Развернутый ответ о причинах задержки начала игры сможем дать после рассмотрения всех деталей и проведения совещания директората", - сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Из-за задержки "Локомотив-Кубань" принял решение сделать вход на матч свободным.