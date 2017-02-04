Шульгинов стал третьим на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Шульгинов занял третье место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в немецком Дрездене. Россиянин показал результат 2 минуты 13,320 секунд.
Победу одержал канадец Шарль Амлен (2.10,313), вторым стал южнокореец Кен Хван Хон (2.10,498).
Этап завершится 5 февраля.