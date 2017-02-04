Игроки сборной США по бенди прилетели в Швецию на чемпионат мира за свой счет

САНДВИКЕН /Швеция/, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Игроки сборной США по хоккею с мячом за свой счет покупали авиабилеты в Швецию для того, чтобы сыграть на чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал капитан американской команды Майкл Кэрмэн.

Мировое первенство в группе А проходит в Сандвикене (190 км от Стокгольма). Сборная США стала шестой на турнире. В субботу в матче за пятое место американцы уступили команде Казахстана со счетом 4:10. Финал пройдет в воскресенье.

"Мы сами платили за дорогу. У нас есть спонсоры, они нам помогают, но ребята оплачивали перелет. Да, это недешево, но чемпионат мира - это прекрасная возможность сыграть против профессионалов, проверить свои силы", - сказал Кэрмэн.

По его словам, в США нет ни одного профессионального игрока в хоккей с мячом. "У нас есть свои команды, своя лига, но все наши игроки - любители, а не профессионалы. Игроков-профессионалов в США нет. У всех ребят из нашей команды есть другая работа", - отметил собеседник ТАСС.

Сборная США - не единственная команда, где игрокам приходится оплачивать переезды и тренировочный процесс за счет своих средств. То же можно сказать, например, про команды группы В (второй дивизион чемпионата мира), также составленные из любителей. В этом сезоне в группе В играли сборные Канады, Эстонии, Чехии, Нидерландов, Китая и Сомали, составленная из сомалийцев, проживающих в Швеции. Кроме того, за свой счет приходится покупать амуницию и оплачивать переезды и игрокам сборной Германии, о чем ТАСС рассказал самый возрастной игрок чемпионата мира, чемпион СССР 1977 года 60-летний полузащитник немецкой команды Сергей Битков.

В бенди играют 300 американцев

По словам Кэрмэна, хоккей с мячом в Америке развивается в Миннесоте - самом холодном штате США, если не считать Аляску. "Думаю, что в общей сложности бенди у нас занимаются где-то 300 человек", - поведал он.

"Стадион для бенди в США один, он находится в Розвилле - "Джон Роуз Овал", это неподалеку от Миннеаполиса. Более того, это не только единственный стадион для бенди в США, но и вообще во всей Северной Америке", - рассказал капитан сборной США.

Американская ассоциация бенди вступила в Международную федерацию хоккея с мячом 11 февраля 1981 года. Сборная США провела первый матч в 1983 году. Ее наивысшее достижение на чемпионатах мира - пятое место (в 1985, 1987, 1989, 1991 и 1993 годах). В 1995 году Розвилл принял чемпионат мира среди мужчин, а в 2006 и 2016 годах - чемпионат мира среди женщин.