"Нефтехимик" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей шайбы забросили Павел Порядин (5-я минута), Максим Березин (11) и Павел Здунов (25). В составе проигравших отличились Никита Филатов (22) и Георгий Белоусов (42).
"Лада" имеет в активе 64 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф. "Нефтехимик" набрал 74 очка, отставая от идущей на девятой строчке "Сибири" на 2 балла.
Следующие матчи команды проведут 14 февраля. "Лада" сыграет с минским "Динамо", а "Нефтехимик" встретится с финским "Йокеритом".