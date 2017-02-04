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"Нефтехимик" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
4 февраля, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Павел Порядин (5-я минута), Максим Березин (11) и Павел Здунов (25). В составе проигравших отличились Никита Филатов (22) и Георгий Белоусов (42).

"Лада" имеет в активе 64 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф. "Нефтехимик" набрал 74 очка, отставая от идущей на девятой строчке "Сибири" на 2 балла.

Следующие матчи команды проведут 14 февраля. "Лада" сыграет с минским "Динамо", а "Нефтехимик" встретится с финским "Йокеритом".

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