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Матч между "Анжи" и "Элязыгспором" не был доигран из-за потасовки на поле

Спорт
4 февраля, 19:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Потасовка завязалась в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу российского клуба
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МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Товарищеский матч между футбольным клубом "Анжи" и турецким "Элязыгспором" не был доигран из-за массовой потасовки на поле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Встреча проходила в субботу в Турции. Потасовка завязалась в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу российского клуба.

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"В матче с "Элязыгспором" после пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя чрезмерно агрессивно, всячески провоцируя наших футболистов на ответные действия. В игровом эпизоде, когда Батраз Хадарцев в подкате забрал мяч у соперника, на него набросились сразу двое защитников и выбежала вся скамейка запасных турецкой команды", - сказали в пресс-службе.

"Следствием этого главным тренером было принято решение увести команду с поля, а после этого решили не доигрывать матч и увезли команду со стадиона", - добавили в пресс- службе.

"Анжи" проводит второй зимний учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Он завершится 9 февраля.

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