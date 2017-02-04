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Сборная Швеции разгромила команду Норвегии и вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
4 февраля, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Победа шведов с разницей в 15 мячей стала самой крупной в полуфиналах чемпионатов мира
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 17:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

Победа шведов с разницей в 15 мячей стала самой крупной в полуфиналах чемпионатов мира. Позже встречу 1/2 финала проведет сборная России, которая сыграет с командой Финляндии. Матч начнется в 21:00 мск.

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Ранее прошли матчи за 5-8 места. Сборная Казахстана обыграла команду США (10:4) и стала пятой. Сборная Германии была сильнее команды Белоруссии (12:7) и заняла седьмое место, которое дает право выступать в сильнейшем дивизионе на следующий год. Белорусы же покинули дивизион А, на следующем турнире их заменит сборная Канады, которая одержала победу в дивизионе В.

Турнир завершится 5 февраля.

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