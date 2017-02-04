"Локомотив" согласовал с футболистом Маргасовым условия контракта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" согласовал с защитником "Крыльев Советов" Тимофеем Маргасовым условия личного контракта. Об этом в эфире официального клубного канала Periscope ("Перископ") сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

В субботу Маргасов приехал в расположение "Локомотива", который проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Сбор команды завершится 7 февраля.

"Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте", - сказал Геркус.

Маргасов перешел в "Крылья Советов" перед началом текущего сезона из "Ростова". В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.