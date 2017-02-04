Российский защитник Марченко продолжит карьеру в клубе НХЛ "Торонто"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" забрал российского защитника Алексея Марченко с драфта отказов. Об этом сообщает портал Sportsnet.

Ранее "Детройт" выставил Марченко на драфт отказов. Если бы в течение суток ни один клуб лиги не забрал бы россиянина, то он отправился бы в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний Марченко, пропустивший несколько игр из-за травмы, провел 30 матчей за "Детройт", в которых отметился шестью результативными передачами.