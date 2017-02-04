Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

Спорт
4 февраля, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2-3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда "Патриот боксинг" проиграла казахстанской "Астане арланс" в первом туре Всемирной серии бокса. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2-3.

Свои поединки выиграли российские боксеры Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг) и Радмир Абдурахманов (до 64 кг), поражения потерпели Артем Хотенов (до 56 кг), Раджабов Раджабов (до 75 кг) и Илья Квасников (91 кг).

Во втором туре подопечные Олега Меньшикова в гостях встретятся с китайской командой "Чайна дрэгонс" 18 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
2
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
3
ГПУ заявила о невозможности экстрадиции 12 экс-бойцов "Беркута" из РФ
4
Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко
5
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
В Вене задержаны 22 выходца из Чечни
Темы дня
Реклама