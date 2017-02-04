Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

Сборная России проиграла команде Сербии в первом круге Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 4 февраля, 21:23
Тренер "Нижнего Новгорода" назвал "цирком" матч Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"Спорт 4 февраля, 20:55
Геркус: "Локомотив" должен отстаивать свои интересы, если Миранчук хочет уйтиСпорт 4 февраля, 20:53
Вторая сеть универмагов в США отказалась от модных товаров бренда дочери ТрампаЭкономика и бизнес 4 февраля, 20:49
Макрон намерен создать оборонную систему совместно с ФРГМеждународная панорама 4 февраля, 20:27
"Барселона" разгромила "Атлетик" в матче чемпионата ИспанииСпорт 4 февраля, 20:23
Российский защитник Марченко продолжит карьеру в клубе НХЛ "Торонто"Спорт 4 февраля, 20:19
Сборная Швеции разгромила команду Норвегии и вышла в финал ЧМ по хоккею с мячомСпорт 4 февраля, 19:56
Марин Ле Пен в предвыборной программе выступила за выход Франции из НАТОМеждународная панорама 4 февраля, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда "Патриот боксинг" проиграла казахстанской "Астане арланс" в первом туре Всемирной серии бокса. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2-3.
Свои поединки выиграли российские боксеры Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг) и Радмир Абдурахманов (до 64 кг), поражения потерпели Артем Хотенов (до 56 кг), Раджабов Раджабов (до 75 кг) и Илья Квасников (91 кг).
Во втором туре подопечные Олега Меньшикова в гостях встретятся с китайской командой "Чайна дрэгонс" 18 февраля.