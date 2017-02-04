Юрак и Нолл вышли в финал парного турнира WTA в Санкт- Петербурге

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дарья Юрак (Хорватия) и Ксения Нолл (Швейцария) обыграли Дарью Гаврилову (Австралия) и Кристину Младенович (Франция) в полуфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт- Петербурге.
Представительницы Хорватии и Швейцарии, "посеянные" на турнире по вторым номером, были сильнее третьих "сеянных" со счетом 6:3, 6:4.
В финале им будут противостоять Елена Остапенко из Латвии и Алисия Росольска из Польши
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.