Юрак и Нолл вышли в финал парного турнира WTA в Санкт- Петербурге

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дарья Юрак (Хорватия) и Ксения Нолл (Швейцария) обыграли Дарью Гаврилову (Австралия) и Кристину Младенович (Франция) в полуфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт- Петербурге.

Представительницы Хорватии и Швейцарии, "посеянные" на турнире по вторым номером, были сильнее третьих "сеянных" со счетом 6:3, 6:4.

В финале им будут противостоять Елена Остапенко из Латвии и Алисия Росольска из Польши

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.