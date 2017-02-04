Тренер "Нижнего Новгорода" назвал "цирком" матч Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс назвал "цирком" гостевую встречу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу против клуба "Локомотив-Кубань". Слова специалиста приводит пресс-служба нижегородской команды.

Встреча между командами состоялась в субботу и завершилась победой "Локомотива" со счетом 88:75. Матч начался с более чем полуторачасовым опозданием из-за технических неисправностей. Сообщалось, что из-за этого "Локомотиву" может быть засчитано техническое поражение, однако позднее клубу удалось устранить поломку и игра, которая должна была начаться в 16:00 мск, стартовала в 17:40. В пресс-службе Единой лиги ВТБ сообщили ТАСС, что организация проведет расследование обстоятельств инцидента.

"Сегодняшняя игра - это цирк, - сказал Шталбергс. - Ничего подобного за всю свою карьеру игрока и тренера я не видел. На матч сегодня пришлось приезжать два раза, после того, как мы провели разминку, выяснилось, что табло и счетчики не работают, к нам подошел главный судья и сказал, что "Локомотиву" засчитывается техническое поражение со счетом 0:20, разыграли спорный и разошлись. Игроки пошли в душ, переоделись, сели в автобус, но нас остановили и попросили вернуться, чтобы начать матч, при этом табло так и не заработало".

"Локомотив-Кубань" занимает второе место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 14 встречах. "Нижний Новгород", в активе которого на восемь побед меньше, идет десятым.