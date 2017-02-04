Сборная России проиграла команде Сербии в первом круге Мировой группы Кубка Дэвиса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли сербам Виктору Троицки и Ненаду Зимоньичу в третьей игре матча первого круга Мировой группы теннисного Кубка Дэвиса, который проходит в сербском Нише. Россияне уступили со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 4:6.

Накануне в первой игре матча россиянин Карен Хачанов проиграл Троицки, а Даниил Медведев отказался от продолжения встречи с Новаком Джоковичем в четвертом сете. Таким образом, общий счет противостояния до трех побед стал 3-0 в пользу команды Сербии.

Позже в воскресенье должны пройти матчи Джоковича и Хачанова, а также Троицки и Медведева, но их результат уже не повлияет на общий исход встречи.

По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. Теперь же россиянам предстоит сыграть в сентябре в плей-офф за право сохранить место в Мировой группе. Сербы вышли в четвертьфинал.