Сборная России проиграла команде Сербии в первом круге Мировой группы Кубка Дэвиса

Сборная России проиграла команде Сербии в первом круге Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 4 февраля, 21:23
Тренер "Нижнего Новгорода" назвал "цирком" матч Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"Спорт 4 февраля, 20:55
Геркус: "Локомотив" должен отстаивать свои интересы, если Миранчук хочет уйтиСпорт 4 февраля, 20:53
Вторая сеть универмагов в США отказалась от модных товаров бренда дочери ТрампаЭкономика и бизнес 4 февраля, 20:49
Макрон намерен создать оборонную систему совместно с ФРГМеждународная панорама 4 февраля, 20:27
"Барселона" разгромила "Атлетик" в матче чемпионата ИспанииСпорт 4 февраля, 20:23
Российский защитник Марченко продолжит карьеру в клубе НХЛ "Торонто"Спорт 4 февраля, 20:19
Сборная Швеции разгромила команду Норвегии и вышла в финал ЧМ по хоккею с мячомСпорт 4 февраля, 19:56
Марин Ле Пен в предвыборной программе выступила за выход Франции из НАТОМеждународная панорама 4 февраля, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли сербам Виктору Троицки и Ненаду Зимоньичу в третьей игре матча первого круга Мировой группы теннисного Кубка Дэвиса, который проходит в сербском Нише. Россияне уступили со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 4:6.
Накануне в первой игре матча россиянин Карен Хачанов проиграл Троицки, а Даниил Медведев отказался от продолжения встречи с Новаком Джоковичем в четвертом сете. Таким образом, общий счет противостояния до трех побед стал 3-0 в пользу команды Сербии.
Позже в воскресенье должны пройти матчи Джоковича и Хачанова, а также Троицки и Медведева, но их результат уже не повлияет на общий исход встречи.
По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. Теперь же россиянам предстоит сыграть в сентябре в плей-офф за право сохранить место в Мировой группе. Сербы вышли в четвертьфинал.